Европейские страны НАТО перемещают Patriot в Литву, ближе к границам россии

В усилении систем противовоздушной обороны Литвы участвуют европейские союзники по НАТО. Как передает УНН, об этом пишет Newsweek со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Детали

По словам Арвидаса Анушаускаса, страны НАТО договорились о создании ротационной системы, в рамках которой страны Альянса будут разворачивать системы противовоздушной обороны в странах Балтии на определенный период времени, во время Вильнюсского саммита НАТО летом.

Анушаускас не сообщил, какие именно западные страны участвуют в первом раунде развертывания систем ПВО в Литве, но сказал, что оборудование включает в себя зенитно-ракетные комплексы Patriot. Представитель оборонного ведомства сообщил, что "Патриоты" предоставляются европейским союзником, а не Соединенными Штатами.

Ожидается, что этот принцип не будет одноразовым в течение нескольких месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно усилит наши возможности противовоздушной обороны - сказал Анушаускас.

Напомним,

Страны НАТО проводят ротацию моделей противовоздушной обороны, размещенную в Литве, в ответ на призывы стран Балтии усилить обороноспособность Европы в регионе.

Несколько европейских стран выразили обеспокоенность, что война россии против Украины может в конечном итоге привести к большему конфликту между москвой и НАТО. Литва, Латвия и Эстония были одними из самых громких членов НАТО, которые призвали западный блок готовиться к следующему наступлению россии в регионе. Служба внешней разведки Эстонии, например, заявила, что россия готовится к войне против стран НАТО в течение следующих 10 лет.

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