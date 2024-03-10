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Європейські країни НАТО переміщують Patriot в Литву, ближче до кордонів росії

Київ • УНН

 • 37972 перегляди

Країни НАТО проводять ротацію систем протиповітряної оборони, включаючи системи Patriot, в Литві для посилення обороноздатності Європи в Балтійському регіоні у відповідь на занепокоєння з приводу російської агресії.

Європейські країни НАТО переміщують Patriot в Литву, ближче до кордонів росії

У посиленні систем протиповітряної оборони Литви беруть участь європейські союзники по НАТО. Як передає УНН, про це пише Newsweek з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Деталі

За словами Арвідаса Анушаускаса, країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої країни Альянсу розгортатимуть системи протиповітряної оборони в країнах Балтії на певний період часу, під час Вільнюського саміту НАТО влітку.

Анушаускас не повідомив, які саме західні країни беруть участь у першому раунді розгортання систем ППО в Литві, але сказав, що обладнання включає в себе зенітно-ракетні комплекси Patriot. Представник оборонного відомства повідомив, що "Патріоти" надаються європейським союзником, а не Сполученими Штатами.

Очікується, що цей принцип не буде одноразовим протягом кількох місяців, а охопить усі наші календарні місяці і значно посилить наші можливості протиповітряної оборони

- сказав Анушаускас.

Нагадаємо

Країни НАТО проводять ротацію моделей протиповітряної оборони, розміщену в Литві, у відповідь на заклики країн Балтії посилити обороноздатність Європи в регіоні.

Кілька європейських країн висловили занепокоєння, що війна росії проти України може зрештою призвести до більшого конфлікту між москвою і НАТО. Литва, Латвія і Естонія були одними з найгучніших членів НАТО, які закликали західний блок готуватися до наступного наступу росії в регіоні. Служба зовнішньої розвідки Естонії, наприклад, заявила, що росія готується до війни проти країн НАТО протягом наступних 10 років.

Ми потрохи посилюємося ППО, але повільніше ніж хотілось б - Зеленський 06.03.24, 18:48 • 39428 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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