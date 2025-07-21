ДТП во Львовской области: водитель BMW выехал на встречную полосу, много пострадавших
Киев • УНН
20 июля на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно произошло ДТП. 21-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Trafic, в результате чего пострадали оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic.
Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20 июля около 12:00 на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Львовской области.
Детали
По данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic, под управлением 41-летнего львовянина.
В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте 17 – 77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района
Отмечается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним
В Ровенской области 20 июля произошло смертельное ДТП: водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с Audi. Погибли водитель и двое пассажиров Volkswagen, водитель Audi госпитализирован.
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