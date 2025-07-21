ДТП во Львовской области: водитель BMW выехал на встречную полосу, много пострадавших

Семь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20 июля около 12:00 на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Львовской области.

Детали

По данным правоохранителей, водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic, под управлением 41-летнего львовянина.

В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте 17 – 77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним

В Ровенской области 20 июля произошло смертельное ДТП: водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с Audi. Погибли водитель и двое пассажиров Volkswagen, водитель Audi госпитализирован.

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