ДТП на Львівщині: водій BMW виїхав на зустрічну смугу, багато травмованих
Київ • УНН
20 липня на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Рудно сталася ДТП. 21-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Renault Trafic, внаслідок чого постраждали обидва водії та п'ятеро пасажирів Renault Trafic.
Семеро людей зазнали травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 20 липня близько 12.00 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Рудно Львівського району. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Львівської області.
Деталі
За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, під керуванням 41-річного львів’янина.
Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед постраждалих: четверо жителів Стрийського району віком 17 – 77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району
Зазначається, що за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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