ДТП на Львівщині: водій BMW виїхав на зустрічну смугу, багато травмованих

Семеро людей зазнали травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 20 липня близько 12.00 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Рудно Львівського району. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Львівської області.

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За даними правоохоронців, водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, під керуванням 41-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед постраждалих: четверо жителів Стрийського району віком 17 – 77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо

На Рівненщині 20 липня сталася смертельна ДТП: водій Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з Audi. Загинули водій та двоє пасажирів Volkswagen, водія Audi госпіталізовано.

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