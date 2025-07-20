На Рівненщині внаслідок ДТП загинули троє людей

Внаслідок ДТП на Рівненщині загинули троє людей — водій та двоє його пасажирів. За інформацією поліції, 20 липня на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. Про це повідомляє поліція Рівненської області, пише УНН.

Автопригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Антонівка Березнівської тергромади - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Volkswagen", виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем "Audi".

Унаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля "Volkswagen": їх тіла деблокували рятувальники. Водія іншого авто госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, патрульна поліція, співробітники ДСНС.

Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту - додали у поліції.

Працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП у Києві (відео)