На Рівненщині внаслідок ДТП загинули троє людей
Київ • УНН
На Рівненщині 20 липня сталася смертельна ДТП: водій Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з Audi. Загинули водій та двоє пасажирів Volkswagen, водія Audi госпіталізовано.
Внаслідок ДТП на Рівненщині загинули троє людей — водій та двоє його пасажирів. За інформацією поліції, 20 липня на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів зіткнулися автомобілі Volkswagen та Audi. Про це повідомляє поліція Рівненської області, пише УНН.
Автопригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Антонівка Березнівської тергромади
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Volkswagen", виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем "Audi".
Унаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля "Volkswagen": їх тіла деблокували рятувальники. Водія іншого авто госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, патрульна поліція, співробітники ДСНС.
Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту
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