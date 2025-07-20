В Ровенской области в результате ДТП погибли три человека

В результате ДТП в Ровенской области погибли три человека — водитель и двое его пассажиров. По информации полиции, 20 июля на трассе Городище-Ровно-Староконстантинов столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Автопроисшествие произошло сегодня, 20 июля, около 8:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Антоновка Березновской тергромады - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем "Audi".

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля "Volkswagen": их тела деблокировали спасатели. Водителя другого авто госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС.

Движение на этом участке затруднено, поэтому водителям стоит учитывать указанную информацию при планировании маршрута - добавили в полиции.

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