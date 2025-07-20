В Ровенской области в результате ДТП погибли три человека
Киев • УНН
В Ровенской области 20 июля произошло смертельное ДТП: водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с Audi. Погибли водитель и двое пассажиров Volkswagen, водитель Audi госпитализирован.
В результате ДТП в Ровенской области погибли три человека — водитель и двое его пассажиров. По информации полиции, 20 июля на трассе Городище-Ровно-Староконстантинов столкнулись автомобили Volkswagen и Audi. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
Автопроисшествие произошло сегодня, 20 июля, около 8:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Антоновка Березновской тергромады
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Volkswagen", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем "Audi".
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля "Volkswagen": их тела деблокировали спасатели. Водителя другого авто госпитализировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС.
Движение на этом участке затруднено, поэтому водителям стоит учитывать указанную информацию при планировании маршрута
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