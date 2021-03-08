ДТП в Польше с украинцами: по состоянию на утро в больницах находятся 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По состоянию на 7 утра в больницах находятся 24 человека, пострадавших в результате ДТП автобуса Познань-Херсон, произошедшей на территории Польши, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Детали
“По информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска “Корчева-Краковец” автобус "Познань-Херсон"(находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправлены в Украину“, — указано в сообщении.
“По состоянию на 7 часов 8 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины”, — добавили в ГСЧС.
Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинев, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.
Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.
Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.