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Смертельна ДТП з українцями у Польщі: прокуратура пред'явила звинувачення водієві

Київ • УНН

 • 23384 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса, який в Підкарпатському воєводстві республіки потрапив в ДТП, яке забрало життя п’яти громадян України. Про це повідомили в неділю Польському агентству преси (PAP) правоохоронні органи республіки, передає УНН.

Що відомо

Як інформувала представниця окружної прокуратури в місті Перемишль Беата Стажецкая, звинувачення в ненавмисному доведенні до аварії на наземному транспорті пред’явлено 48-річному водієві Володимиру К. (прізвище згідно з польським законодавством не називається), який керував автобусом. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

В даний час водій знаходиться в лікарні. Він уже був допитаний і заявив, що не пам’ятає, що сталося і не може визнати свою провину. Йому заборонено залишати територію Польщі.

Деталі

Як вказали слідчі, за попередніми даними, найбільш вірогідною причиною аварії був невдалий маневр водія, який вирішив повернути в з’їзд до місця стоянки і відпочинку. З матеріалів справи випливає, що перед аварією водій їхав зі швидкістю 96-97 км/год, але безпосередньо перед ДТП швидкість знизилася до 45 км / ч. Автобус вдарився у відбійник, перекинувся на правий бік і з’їхав униз по насипу. Дослідження показали, що обидва водії були тверезими.

Цитата

“Хоча він їхав із дозволеною на автомагістралі швидкістю, не лихачив, все ж таки швидкість не була придатною для здійснення повороту направо”, — пояснила Стажецкая.

Що було раніше

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору 6 березня в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 9 з них були у важкому стані.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.

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