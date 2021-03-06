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Смертельна ДТП з українцями у Польщі: упізнані троє жертв

Смертельна ДТП з українцями у Польщі: упізнані троє жертв

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 14 з них - у важкому стані. Про це з посиланням на дані місцевої влади та правоохоронців повідомляє польське видання RMF 24, передає УНН.

Як повідомляється, заступник окружного прокурора Перемишля Беата Старецька вже завершила огляд місця події і самого автобуса. 

Транспортний засіб був, як вказано, туристичним, але рейсовим, тому люди, які подорожували в ньому, були випадковими, підкреслила вона.

"На місці аварії вдалося упізнати трьох з п'яти жертв - документи у цих людей були при собі. Це одна жінка і двоє чоловіків. Особи двох інших будуть визначені. Все, що ми знаємо, це те, що вони були жінками", - цитує прокурора видання.

Деталі

Воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт повідомила, що на місці ДТП були виявлені 5 загиблих і 39 осіб, які потребували госпіталізації.

Вона додала, що наразі в лікарнях перебувають 29 осіб, в тому числі 14 - у важкому стані. "Автобусом їхали 57 осіб, в тому числі двоє водіїв. Всі пасажири - громадяни України", - пише видання.

За інформацією, наданою воєводою, після аварії в лікарню поступили 39 осіб, з яких 9 вже виписані і відправлені в гуртожиток в Ярославі.

Заступник начальника поліції воєводства Збігнєв Сова заявив, що поки рано щось говорити про причини інциденту.

"Що стосується причини аварії, то поки рано говорити про неї, вона стане предметом провадження під наглядом прокуратури. Безумовно, для цього потрібен час, ймовірно, буде залучений експерт в області дорожньо-транспортних пригод, який прокоментує технічний стан, а також інші обставини всієї події", - сказав Сова.

Прокурор Беата Старецька повідомила, що розслідування буде проводитися за фактом аварії на наземному транспорті.

Вона підкреслила, що враховуються різні слідчі версії, в тому числі навмисна або ненавмисна аварія з вини водія. Вона може бути наслідком, наприклад, його необережності або засипання за кермом, неправильного або пізнього маневру транспортного засобу, вказала вона.

Крім того, прокуратура також перевіряє, чи могла аварія статися через технічний стан автобуса. Наразі жодна з цих можливостей не може бути виключена або однозначно підтверджена. Ми їх все перевіряємо, підкреслила прокурор.

Тахограф, наданий для розслідування, показує, що водій автобуса їхав зі швидкістю 96-97 км на годину безпосередньо перед аварією, але незадовго до аварії швидкість автомобіля впала з 95 до 45 км на годину безпосередньо перед аварією. Також відомо, що автобус вдарився об обмежувальний бар'єр, перекинувся на правий бік і скотився по схилу.

Обидва водії були тверезими. У них також брали кров, в т.ч. для перевірки на наявність наркотиків та інших інтоксикантів. Перші тести не показали їх наявності.

Також було встановлено, що водії не змінювалися протягом останніх 2 годин 45 хвилин.

Прокурор запевнив, що допити тих свідків, стан яких це дозволяє, тривають. Вона додала, що другий водій, який сидів поруч в автобусі під час аварії, вже покинув лікарню. Найближчим часом прокуратура запланувала процесуальні дії з його участю.

Що було раніше

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

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