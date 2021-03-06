Смертельна ДТП з українцями у Польщі: у МЗС назвали попередню версію трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Причиною аварії з автобусом поблизу міста Кашице у Польщі, внаслідок якої загинуло 6 українських громадян та постраждало понад 30, могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Про це інформує пресслужба МЗС України з посиланням на дані місцевої поліції, передає УНН.
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“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, — інформують в МЗС.
Деталі
За даними відомства, постраждалі особи були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.
Повідомляється також, що наразі спільно з перевізником та Львівською ОДА вирішується питання доправлення до України громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом.
Контекст
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули 6 громадян України.
Пізніше у міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян внаслідок аварії зросла до 35 осіб.
За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.
Свої співчуття з приводу трагедії висловили Президент України Володимир Зеленський та польський президент Анжей Дуда.