ДТП з автобусом у Польщі: кількість постраждалих українців зросла до 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кількість постраждалих українських громадян внаслідок аварії з автобусом, що сталася у Польщі поблизу міста Кашице, зросла до 35 осіб. Про це повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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“ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію”, — повідомив дипломат.
Контекст
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули 6 громадян України.
За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.