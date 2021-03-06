ДТП с автобусом в Польше: число пострадавших украинцев возросло до 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Число пострадавших украинских граждан в результате аварии с автобусом, произошедшей в Польше вблизи города Кашице, возросло до 35 человек. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
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"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - сообщил дипломат.
Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.
По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.