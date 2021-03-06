У Польщі рейсовий автобус потрапив у ДТП: 6 українців загинули, ще 15 — травмовані

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Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП поблизу польського міста Кашице. За словами речника, 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані.

Ніколенко зазначає, що консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

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Як повідомляє RMF24, автобус впав з віадука, внаслідок чого 34 українці отримали травми, 6 загинуло.

Нагадаємо

У польському місті Любліні в результаті ДТП загинули двоє українців.