У Польщі рейсовий автобус потрапив у ДТП: 6 українців загинули, ще 15 — травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у смертельну аварію. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП поблизу польського міста Кашице. За словами речника, 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані.
Ніколенко зазначає, що консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.
#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
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Як повідомляє RMF24, автобус впав з віадука, внаслідок чого 34 українці отримали травми, 6 загинуло.
Нагадаємо
У польському місті Любліні в результаті ДТП загинули двоє українців.