В Польше рейсовый автобус попал в ДТП: 6 украинцев погибли, еще 15 - травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Польше рейсовый автобус с украинскими попал в смертельную аварию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.
Детали
Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи польского города Кашице. По словам представителя, 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы.
Николенко отмечает, что консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии.
# Польша : вблизи г.. Кашицу рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии.- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
Дополнительно
Как сообщает RMF24, автобус упал с виадука, в результате чего 34 украинца получили травмы, 6 погибло.
Напомним
В польском городе Люблине в результате ДТП погибли двое украинцев.