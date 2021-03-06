Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в МИД назвали предварительную версию трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Причиной аварии с автобусом вблизи города Кашице в Польше, в результате которого погибли 6 украинских граждан и пострадали более 30, могло стать то, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на данные местной полиции, передает УНН.
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"По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - информируют в МИД.
Детали
По данным ведомства, пострадавшие лица были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.
Сообщается также, что в настоящее время совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.
Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.
Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.
По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.
Свои соболезнования по поводу трагедии выразили Президент Украины Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда.