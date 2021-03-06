Президент Польщі Дуда висловив співчуття у зв’язку зі смертельною ДТП з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв’язку зі смертельною ДТП біля міста Кащице, в якій загинуло шестеро українців і ще кілька десятків постраждали, передає УНН з посиланням на повідомлення польського лідера в Twitter.
Цитата:
“Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса біля Кащице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім’ям загиблих і всім нашим українським друзям”, - написав Дуда.
Деталі
У відповідь Президент України Володимир Зеленський у Twitter відзначив: "Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую польским та українським дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії". При цьому у повідомленні Президент Зеленський згадав Анджея Дуду.
Також за висловлені співчуття Анджею Дуді подякував посол України у Польщі Андрій Дещиця. "Дякуємо, пане президенте", - написав він у Twitter.
Доповнення
Раніше Зеленський висловив свої співчуття з приводу смертельної аварії.
“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули — на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги”, — написав Президент у Twitter.
Контекст
Вранці в суботу, 6 березня, стало відомо, що в Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. У результаті аварії загинули 6 громадян України.
Пізніше в міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян в результаті аварії зросла до 35 осіб.
В українському посольстві у Варшаві повідомили, що п’ятеро постраждалих перебувають в дуже важкому стані.
За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з’ясування всіх обставин аварії.