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Президент Польщі Дуда висловив співчуття у зв’язку зі смертельною ДТП з українцями

Президент Польщі Дуда висловив співчуття у зв’язку зі смертельною ДТП з українцями

Київ • УНН

 • 37066 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв’язку зі смертельною ДТП біля міста Кащице, в якій загинуло шестеро українців і ще кілька десятків постраждали, передає УНН з посиланням на повідомлення польського лідера в Twitter.

Цитата:

“Я глибоко засмучений жахливою новиною про катастрофу українського автобуса біля Кащице, в результаті якої загинуло 6 осіб і кілька десятків отримали поранення. Мої щирі співчуття сім’ям загиблих і всім нашим українським друзям”, - написав Дуда.

Деталі

У відповідь Президент України Володимир Зеленський у Twitter відзначив: "Аварія поблизу Кашице, у яку потрапив автобус Познань – Херсон, дуже нас засмутила. Щонайменше 6 українців загинуло, 35 наших людей госпіталізовані. Щирі співчуття. Дякую польским та українським дипломатам за те, що роблять все для допомоги постраждалим і встановлення причин аварії". При цьому у повідомленні Президент Зеленський згадав Анджея Дуду.

Також за висловлені співчуття Анджею Дуді подякував посол України у Польщі Андрій Дещиця. "Дякуємо, пане президенте", - написав він у Twitter.

Доповнення

Раніше Зеленський висловив свої співчуття з приводу смертельної аварії.

“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули — на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги”, — написав Президент у Twitter.

Контекст

Вранці в суботу, 6 березня, стало відомо, що в Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. У результаті аварії загинули 6 громадян України.

Пізніше в міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян в результаті аварії зросла до 35 осіб.

В українському посольстві у Варшаві повідомили, що п’ятеро постраждалих перебувають в дуже важкому стані.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з’ясування всіх обставин аварії.

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