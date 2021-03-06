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Президент Польши Дуда выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП с украинцами

Президент Польши Дуда выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП с украинцами

Киев  •  УНН

 • 37052 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП возле города Кащице, в котором погибли шесть украинцев и еще несколько десятков пострадали, передает УНН со ссылкой на сообщение польского лидера в Twitter.

Цитата:

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса возле Кашице, в результате которой погибло 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал Дуда.

Детали

В ответ Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter отметил: "Авария вблизи Кашице, в которую попал автобус Познань - Херсон, очень нас огорчила. По меньшей мере 6 украинцев погибло, 35 наших людей госпитализированы. Искренние соболезнования. Спасибо польским и украинским дипломатам за то, что делают все для помощи пострадавшим и установления причин аварии". При этом в сообщении Президент Зеленский вспомнил Анджея Дуду.

Также за соболезнования Анджея Дуду поблагодарил посол Украины в Польше Андрей Дещица. "Спасибо, господин президент", - написал он в Twitter.

Дополнение

Ранее Зеленский выразил свои соболезнования по поводу смертельной аварии.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал Президент в Twitter.

Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. В результате аварии погибли 6 граждан Украины.

Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.

В украинском посольстве в Варшаве сообщили, что пятеро пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

По данным МИД, консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Украинские Национальные Новости

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