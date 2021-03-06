Смертельное ДТП с украинцами в Польше: опознаны три жертвы

Как сообщается, заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Старецкая уже завершила осмотр места происшествия и самого автобуса.

Транспортное средство было, как указано, туристическим, но рейсовым, поэтому люди, которые путешествовали в нем, были случайными, подчеркнула она.

"На месте аварии удалось опознать трех из пяти жертв - документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Лица двух других будут определены. Все, что мы знаем, это то, что они были женщинами", - цитирует прокурора издание.

Детали

Воевода Подкарпатского воеводства Эва Ленярт сообщила, что на месте ДТП были обнаружены 5 погибших и 39 человек, которые требовали госпитализации.

Она добавила, что сейчас в больницах находятся 29 человек, в том числе 14 - в тяжелом состоянии. "Автобусом ехали 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры - граждане Украины", - пишет издание.

По информации, предоставленной воеводой, после аварии в больницу поступили 39 человек, из которых 9 уже выписаны и отправлены в общежитие в Ярославе.

Заместитель начальника полиции воеводства Збигнев Сова заявил, что пока рано что-то говорить о причинах инцидента.

"Что касается причины аварии, то пока рано говорить о ней, она станет предметом производства под надзором прокуратуры. Безусловно, для этого нужно время, вероятно, будет привлечен эксперт в области дорожно-транспортных происшествий, который прокомментирует техническое состояние, а также другие обстоятельства всего события", - сказал Сова.

Прокурор Беата Старецкая сообщила, что расследование будет проводиться по факту аварии на наземном транспорте.

Она подчеркнула, что учитываются различные следственные версии, в том числе умышленная или неумышленная авария по вине водителя. Она может быть следствием, например, его неосторожности или засыпания за рулем, неправильного или позднего маневра транспортного средства, указала она.

Кроме того, прокуратура также проверяет, могла ли авария произойти из-за технического состояния автобуса. Пока ни одна из этих возможностей не может быть исключена или однозначно подтверждена. Мы их все проверяем, подчеркнула прокурор.

Тахограф, предоставленный для расследования, показывает, что водитель автобуса ехал со скоростью 96-97 км в час непосредственно перед аварией, но незадолго до аварии скорость автомобиля упала с 95 до 45 км во время непосредственно перед аварией. Также известно, что автобус ударился об ограничительный барьер, перевернулся на правый бок и скатился по склону.

Оба водителя были трезвыми. У них также брали кровь, в т.ч. для проверки на наличие наркотиков и других интоксикантов. Первые тесты не показали их наличия.

Также было установлено, что водители не менялись в течение последних 2 часов 45 минут.

Прокурор заверил, что допросы тех свидетелей, состояние которых это позволяет, продолжаются. Она добавила, что второй водитель, который сидел рядом в автобусе во время аварии, уже покинул больницу. В ближайшее время прокуратура запланировала процессуальные действия с его участием.

Что было ранее

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.