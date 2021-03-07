Аварія з українцями в Польщі: 9 госпіталізованих перебувають у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Внаслідок аварії рейсового автобуса Познань-Херсон померло 5 українців, ще 28 перебувають у лікувальних закладах. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
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У пресслужбі рятувальників йдеться про те, що станом на 7 ранку 7 березня у лікувальних закладах перебуває 28 українців.
Додають, що 9 осіб зараз знаходяться у тяжкому стані. На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні.
Що було раніше
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 14 з них були у важкому стані.
Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.