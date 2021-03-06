ДТП у Польщі: 26 українців досі у лікарнях, до України вже вирушило 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Перша група із 24 українців, які потрапили у ДТП з автобусом у Польщі у ніч на 6 березня, вже вирушила до України, ще 26 українців досі у лікарнях. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
Цитата:
"За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян", - повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів дипломата, госпіталізовані особи забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.
Що було раніше
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 14 з них були у важкому стані.
Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.