ДТП в Польше: 26 украинцев еще в больницах, в Украину уже отправилось 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Первая группа из 24 украинцев, попавших в ДТП с автобусом в Польше в ночь на 6 марта, уже отправилась в Украину, еще 26 украинцев до сих пор в больницах. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.
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"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан", - сообщил Николенко.
Детали
По словам дипломата, госпитализированные лица обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой.
Что было ранее
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 14 из них были в тяжелом состоянии.
Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.