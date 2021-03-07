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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: прокуратура предъявила обвинения водителю

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: прокуратура предъявила обвинения водителю

Киев  •  УНН

 • 23372 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в ДТП, которое унесло жизни пяти граждан Украины. Об этом сообщили в воскресенье Польскому агентству печати (PAP) правоохранительные органы республики, передает УНН.

Что известно

Как информировала представитель окружной прокуратуры в городе Перемышль Беата Стажецкая, обвинения в непредумышленном доведении до аварии на наземном транспорте предъявлено 48-летнему водителю Владимиру К. (фамилия по польским законам не называется), который управлял автобусом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время водитель находится в больнице. Он уже был допрошен и заявил, что не помнит, что произошло и не может признать свою вину. Ему запрещено покидать территорию Польши.

Детали

Как указали следователи, по предварительным данным, наиболее вероятной причиной аварии был неудачный маневр водителя, который решил вернуть в съезд к месту стоянки и отдыха. Из материалов дела следует, что перед аварией водитель ехал со скоростью 96-97 км/ч, но непосредственно перед ДТП скорость снизилась до 45 км/ч. Автобус ударился в отбойник, перевернулся на правый бок и съехал вниз по насыпи. Исследования показали, что оба водителя были трезвыми.

Цитата

“Хотя он ехал с разрешенной на автомагистрали скоростью не лихачил, все же скорость не была пригодной для осуществления поворота направо”, — пояснила Стажецкая.

Что было раньше

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в один из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.

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