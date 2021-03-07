Смертельное ДТП с украинцами в Польше: прокуратура предъявила обвинения водителю

Что известно

Как информировала представитель окружной прокуратуры в городе Перемышль Беата Стажецкая, обвинения в непредумышленном доведении до аварии на наземном транспорте предъявлено 48-летнему водителю Владимиру К. (фамилия по польским законам не называется), который управлял автобусом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время водитель находится в больнице. Он уже был допрошен и заявил, что не помнит, что произошло и не может признать свою вину. Ему запрещено покидать территорию Польши.

Детали

Как указали следователи, по предварительным данным, наиболее вероятной причиной аварии был неудачный маневр водителя, который решил вернуть в съезд к месту стоянки и отдыха. Из материалов дела следует, что перед аварией водитель ехал со скоростью 96-97 км/ч, но непосредственно перед ДТП скорость снизилась до 45 км/ч. Автобус ударился в отбойник, перевернулся на правый бок и съехал вниз по насыпи. Исследования показали, что оба водителя были трезвыми.

Цитата

“Хотя он ехал с разрешенной на автомагистрали скоростью не лихачил, все же скорость не была пригодной для осуществления поворота направо”, — пояснила Стажецкая.