ДТП у Польщі з українцями: станом на ранок у лікарнях перебувають 24 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Станом на 7 ранку у лікарнях перебувають 24 особи, що постраждали унаслідок ДТП автобуса Познань-Херсон, що сталася на території Польщі, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС України.
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“За інформацією МЗС України 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску „Корчова—Краківець“ автобус „Познань-Херсон“ (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправлено до України”, — вказано у повідомленні.
“Станом на 7 год 8 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані). Подія перебуває на контролі МЗС України”, — додали у ДСНС.
Контекст
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору 6 березня в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 9 з них були у важкому стані.
Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.
Напередодні польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса.