ГСЧС планирует разминировать территорию вокруг 6-го арсенала до 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует разминировать прилегающую территорию к 6-му арсеналу Министерства обороны под Ичней в Черниговской области, где произошли взрывы, до 15 декабря 2018 года. Об этом сегодня сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разработан план очистки 16-километровой зоны от взрывоопасных предметов. Согласно плану, очистка 79 тыс. га территории пиротехническими подразделениями ГСЧС планируется завершить к 15 декабря 2018 года", - рассказал он.
Напомним, возле арсенала в Черниговской области начали разминировать территорию.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.