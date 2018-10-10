ДСНС планує розмінувати територію навколо 6-го арсеналу до 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій планує розмінувати прилеглу територію до 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею на Чернігівщині, де сталися вибухи, до 15 грудня 2018 року. Про це сьогодні повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розроблено план очищення 16-кілометрової зони від вибухонебезпечних предметів. Відповідно до плану, очищення 79 тис. га території піротехнічними підрозділами ДСНС планується завершити до 15 грудня 2018 року", - розповів він.
Нагадаємо, біля арсеналу на Чернігівщині почали розміновувати територію.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.