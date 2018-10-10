ДСНС планує розмінувати територію навколо 6-го арсеналу до 15 грудня

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій планує розмінувати прилеглу територію до 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею на Чернігівщині, де сталися вибухи, до 15 грудня 2018 року. Про це сьогодні повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.