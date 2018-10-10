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Біля арсеналу на Чернігівщині почали розміновувати територію

Біля арсеналу на Чернігівщині почали розміновувати територію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Авіація ДСНС провела повітряну розвідку технічної території військових складів біля Ічні Чернігівської області та здійснила 5 скидів води. Також піротехніки почали роботи з розмінування території небезпечної зони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11 годину 10 жовтня на території військового складу Міноборони в Ічнянському районі продовжується гасіння пожежі та детонація боєприпасів. Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано. До гасіння залучено 2 Інженерні машини розгородження, 4 пожежних танки Збройних сил України та 2 літаки АН-32П ДСНС. Для заправки водою пожежних танків залучено 12 автоцистерн ДСНС", – йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні авіація ДСНС провела повітряну розвідку технічної території арсеналу та здійснила 5 скидів води – 40 т.

Для проведення робіт на місці події зосереджено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у кількості 110 рятувальників особового складу на 40 одиницях техніки. Вони розпочали роботи по розмінуванню чотирьох населених пунктів, а саме міста Ічня, села Августівка, смт Дружба, села Гмирянка.

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Додамо, що ще вчора відповідні служби відпрацювали 30 заявок зі знешкодження знайдених небезпечних вибухонебезпечних предметів, повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації. На черзі ще 38.

"Допоки триває розмінування, повертатися до населених пунктів небезпечно. Про всі ризики самовільних дій населення має бути поінформоване. Нагальним є питання забезпечення якісного гарячого харчування для піротехніків та інших фахівців, які працюють там цілодобово", – зазначила заступник голови ОДА Наталія Романова.

Повідомляється, що на трагедію відгукнулися волонтерські організації Чернігівської та інших областей. Вони підготували чималі вантажі. Наразі найбільша необхідність – у будівельних матеріалах та продуктах тривалого терміну зберігання.

В ОДА додали, що ніч у зоні пожежі на арсеналі минула відносно спокійно. Частота вибухів – 6-8 разів на годину.

Як повідомляв УНН, із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні, провели ніч у спортзалах на матах у школах, де облаштували пункти евакуації. Волонтери збирають допомогу. 

Нагадаємо, 9 жовтня о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

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