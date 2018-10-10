Возле арсенала в Черниговской области начали разминировать территорию

"По состоянию на 11:00 10 октября на территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе продолжается тушение пожара и детонация боеприпасов. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано. К тушению привлечены 2 Инженерные машины разграждения, 4 пожарных танка Вооруженных сил Украины и 2 самолета АН 32П ГСЧС. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ГСЧС", – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня авиация ГСЧС провела воздушную разведку технической территории арсенала и осуществила 5 сбросов воды – 40 т.

Для проведения работ на месте происшествия сосредоточено 21 пиротехнический расчет ГСЧС в количестве 110 спасателей личного состава на 40 единицах техники. Они начали работы по разминированию четырех населенных пунктов, а именно города Ичня, села Августовка, пгт Дружба, села Гмырянка.

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Добавим, что еще вчера соответствующие службы отработали 30 заявок по обезвреживанию найденных опасных взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации. На очереди еще 38.

"Пока продолжается разминирование, возвращаться к населенным пунктам опасно. О всех риски самовольных действий население должно быть информировано. Актуальным является вопрос обеспечения качественного горячего питания для пиротехников и других специалистов, работающих там круглосуточно", – отметила заместитель главы ОГА Наталья Романова.

Сообщается, что на трагедию откликнулись волонтерские организации Черниговской и других областей. Они подготовили немалые грузы. Сейчас самая необходимость – в строительных материалах и продуктах длительного срока хранения.

В ОГА добавили, что ночь в зоне пожара на арсенале прошла относительно спокойно. Частота взрывов – 6-8 раз в час.

Как сообщал УНН, из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне, провели ночь в спортзалах на матах в школах, где обустроили пункты эвакуации. Волонтеры собирают помощь.

Напомним, 9 октября в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.