Дроны атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов в разных регионах России

В ночь на 14 декабря дроны нанесли удары по нефтебазе в Урюпинске, НПЗ в Ярославле и Краснодарском крае, а также по ГРЭС в Смоленской области. В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на нефтебазе, жителей близлежащих домов эвакуировали.