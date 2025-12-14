$42.270.00
Дроны атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов в разных регионах России

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В ночь на 14 декабря дроны нанесли удары по нефтебазе в Урюпинске, НПЗ в Ярославле и Краснодарском крае, а также по ГРЭС в Смоленской области. В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на нефтебазе, жителей близлежащих домов эвакуировали.

Дроны атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов в разных регионах России

В ночь на 14 декабря дроны нанесли удары по нефтебазе в Урюпинске Волгоградской области России, а также по НПЗ в Ярославле, Краснодарском крае и по ГРЭС в Смоленской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, российские паблики, губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова.

Детали

В 00:45 (по Киеву) росСМИ сообщили, что на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание.

Жителей домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют

- говорится в сообщении.

Позже Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов на нефтебазу, в результате чего возник пожар.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также работники муниципалитета работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к нефтебазе, развернут ПВР в МУП "Урюпинская гостиница". По предварительным данным пострадавших нет

- написал он в своем Telegram.

По данным российских пабликов, также в российском Ярославле, вероятно, снова атакован НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Кроме того, российские паблики сообщили об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ.

"Местные жители сообщают о взрывах в районе Афипского НПЗ, а также о поврежденных домах в прилегающих районах", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 12 декабря дроны атаковали НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, что более чем в 700 километрах от украинской границы. Этот завод является одним из крупнейших в РФ и производит топливо для военной машины.

Вита Зеленецкая

