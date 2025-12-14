Дрони атакували кілька нафтопереробних заводів у різних регіонах росії

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 14011 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 23977 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 20078 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 20387 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 18443 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 13941 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 14845 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14798 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13164 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13541 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш
Руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із Покровська
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 63113 перегляди
Дрони атакували кілька нафтопереробних заводів у різних регіонах росії

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У ніч на 14 грудня дрони завдали ударів по нафтобазі в Урюпінську, НПЗ у Ярославлі та Краснодарському краї, а також по ГРЕС у Смоленській області. В Урюпінську через падіння уламків БПЛА виникло загоряння на нафтобазі, мешканців прилеглих будинків евакуювали.

Дрони атакували кілька нафтопереробних заводів у різних регіонах росії

В ніч на 14 грудня дрони завдали ударів по нафтобазі в Урюпінську Волгоградської області росії, а також по НПЗ у Ярославлі, Краснодарському краї та по ГРЕС у Смоленській області. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, російські пабліки, губернатора Волгоградської області рф Андрія Бочарова.

Деталі

О 00:45 (за Києвом) росЗМІ повідомили, що на нафтобазі в Урюпінську сталося через атаку БПЛА сталося загоряння.

Мешканців будинків, що прилягають до нафтобази, евакуйовують

- йдеться у повідомленні.

Пізніше Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів на нафтобазу, внаслідок чого виникла пожежа.

Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. В Урюпінську внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також працівники муніципалітету працюють на місці інциденту. Проводиться евакуація мешканців будинків, що прилягають до нафтобази, розгорнуто ПВР у МУП "Урюпінська готель". За попередніми даними постраждалих немає

- написав він у своєму Telegram.

За даними російських пабліків, також в російському Ярославлі, ймовірно, знову атаковано НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС".  

Крім того, російські пабліки повідомили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї рф.

"Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Афіпського НПЗ, а також про пошкоджені будинки в прилеглих районах", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня дрони атакували НПЗ "Славнефть‑ЯНОС" у ярославлі, що за понад 700 кілометрів від українського кордону. Цей завод є одним з найбільших у рф та виробляє паливо для військової машини.

сизранський НПЗ "роснефти" зупинив роботу через атаку БПЛА - ЗМІ09.12.25, 16:37 • 2898 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні