Дрони атакували кілька нафтопереробних заводів у різних регіонах росії

У ніч на 14 грудня дрони завдали ударів по нафтобазі в Урюпінську, НПЗ у Ярославлі та Краснодарському краї, а також по ГРЕС у Смоленській області. В Урюпінську через падіння уламків БПЛА виникло загоряння на нафтобазі, мешканців прилеглих будинків евакуювали.