Дрони атакували кілька нафтопереробних заводів у різних регіонах росії
У ніч на 14 грудня дрони завдали ударів по нафтобазі в Урюпінську, НПЗ у Ярославлі та Краснодарському краї, а також по ГРЕС у Смоленській області. В Урюпінську через падіння уламків БПЛА виникло загоряння на нафтобазі, мешканців прилеглих будинків евакуювали.
В ніч на 14 грудня дрони завдали ударів по нафтобазі в Урюпінську Волгоградської області росії, а також по НПЗ у Ярославлі, Краснодарському краї та по ГРЕС у Смоленській області. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, російські пабліки, губернатора Волгоградської області рф Андрія Бочарова.
О 00:45 (за Києвом) росЗМІ повідомили, що на нафтобазі в Урюпінську сталося через атаку БПЛА сталося загоряння.
Мешканців будинків, що прилягають до нафтобази, евакуйовують
Пізніше Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів на нафтобазу, внаслідок чого виникла пожежа.
Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. В Урюпінську внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також працівники муніципалітету працюють на місці інциденту. Проводиться евакуація мешканців будинків, що прилягають до нафтобази, розгорнуто ПВР у МУП "Урюпінська готель". За попередніми даними постраждалих немає
За даними російських пабліків, також в російському Ярославлі, ймовірно, знову атаковано НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС".
Крім того, російські пабліки повідомили про атаку безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї рф.
"Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Афіпського НПЗ, а також про пошкоджені будинки в прилеглих районах", - йдеться у дописі.
У ніч на 12 грудня дрони атакували НПЗ "Славнефть‑ЯНОС" у ярославлі, що за понад 700 кілометрів від українського кордону. Цей завод є одним з найбільших у рф та виробляє паливо для військової машини.
