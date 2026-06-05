Дрон, взорвавшийся в Констанце, был частью операции Украины против агрессии рф - Никушор Дан

$44.380.0351.670.14
ukenru
Эксклюзив
14:04 • 3462 просмотра
Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки
Эксклюзив
14:02 • 8804 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
12:41 • 14370 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
11:30 • 16005 просмотра
Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского - Зеленский
10:35 • 19864 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "худеть" - сократились до $45,7 млрд
Эксклюзив
09:36 • 22691 просмотра
Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание
4 июня, 19:34 • 43534 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 69628 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 55907 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 57662 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.7м/с
37%
750мм
Популярные новости
путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины - Bloomberg5 июня, 05:38 • 20211 просмотра
Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибридыPhoto5 июня, 06:56 • 11640 просмотра
В россии ситуация с наградами вышла из-под контроля, гражданские массово покупают боевые ордена — разведка5 июня, 07:49 • 13609 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 36298 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 23653 просмотра
публикации
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
14:02 • 8756 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo12:42 • 11269 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
Эксклюзив
12:41 • 14355 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 23811 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"09:49 • 36452 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 69921 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 115266 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 120503 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 153888 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 145920 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фильм

Дрон, взорвавшийся в Констанце, был частью операции Украины против агрессии рф - Никушор Дан

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Из-за действия российской РЭБ Украина потеряла контроль над четырьмя дронами. Один аппарат взорвался в порту Констанца, остальные упали в море без пострадавших.

Дрон, взорвавшийся в Констанце, был частью операции Украины против агрессии рф - Никушор Дан

Морской дрон, взорвавшийся утром в порту Констанца, был частью украинской военной операции против российской агрессии. Об этом написал в соцсети "Х" президент Румынии Никушор Дан, передает УНН.

Детали

По его словам, из-за действий российской РЭБ Украина потеряла контроль над четырьмя такими дронами. Один из дронов взорвался в порту Констанца, второй - в море вблизи порта, еще два взорвались примерно в 145 км к востоку от порта.

Информация, полученная утром от украинской стороны, позволила эвакуировать зону, в которой существовала опасность взрыва. Ни один из этих дронов не привел к жертвам или значительным повреждениям. На данный момент угрозы для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет. На протяжении всего дня мы находились в постоянном контакте со всеми задействованными учреждениями

- заявил Никушор Дан.

Президент Румынии также добавил, что официальный Бухарест поддерживал оперативный контакт с Украиной и партнерами по ЕС и НАТО.

Напомним

5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.

В МИД Украины предупредили румынскую сторону о том, что дрон потерял управление из-за российского глушения.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Эвакуация
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Никушор Дан
НАТО
Европейский Союз
Румыния
Украина