Дрон, взорвавшийся в Констанце, был частью операции Украины против агрессии рф - Никушор Дан
Киев • УНН
Из-за действия российской РЭБ Украина потеряла контроль над четырьмя дронами. Один аппарат взорвался в порту Констанца, остальные упали в море без пострадавших.
Морской дрон, взорвавшийся утром в порту Констанца, был частью украинской военной операции против российской агрессии. Об этом написал в соцсети "Х" президент Румынии Никушор Дан, передает УНН.
Детали
По его словам, из-за действий российской РЭБ Украина потеряла контроль над четырьмя такими дронами. Один из дронов взорвался в порту Констанца, второй - в море вблизи порта, еще два взорвались примерно в 145 км к востоку от порта.
Информация, полученная утром от украинской стороны, позволила эвакуировать зону, в которой существовала опасность взрыва. Ни один из этих дронов не привел к жертвам или значительным повреждениям. На данный момент угрозы для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет. На протяжении всего дня мы находились в постоянном контакте со всеми задействованными учреждениями
Президент Румынии также добавил, что официальный Бухарест поддерживал оперативный контакт с Украиной и партнерами по ЕС и НАТО.
Напомним
5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.
В МИД Украины предупредили румынскую сторону о том, что дрон потерял управление из-за российского глушения.