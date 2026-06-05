Дрон, взорвавшийся в Констанце, был частью операции Украины против агрессии рф - Никушор Дан

Морской дрон, взорвавшийся утром в порту Констанца, был частью украинской военной операции против российской агрессии. Об этом написал в соцсети "Х" президент Румынии Никушор Дан, передает УНН.

По его словам, из-за действий российской РЭБ Украина потеряла контроль над четырьмя такими дронами. Один из дронов взорвался в порту Констанца, второй - в море вблизи порта, еще два взорвались примерно в 145 км к востоку от порта.

Информация, полученная утром от украинской стороны, позволила эвакуировать зону, в которой существовала опасность взрыва. Ни один из этих дронов не привел к жертвам или значительным повреждениям. На данный момент угрозы для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет. На протяжении всего дня мы находились в постоянном контакте со всеми задействованными учреждениями