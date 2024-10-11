Дожди на западе, тепло на юге: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В западных областях ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 5-17°, днем 13-26°. В Киеве без осадков, ночью 12-14°, днем около 20°.
В западных и еще ряде областей Украины сегодня ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура днем 13-26°, теплее всего - на юге, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 октября в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом днем в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10° тепла; днем 18-23°, на юге страны до 26°, в западных областях 13-18°.
На Киевщине
Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.