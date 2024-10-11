Дощі на заході, тепло на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У західних областях очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 5-17°, вдень 13-26°. У Києві без опадів, вночі 12-14°, вдень близько 20°.
У західних та ще низці областей України сьогодні очікуються дощі, на решті території без опадів. Температура вдень 13-26°, найтепліше - на півдні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 жовтня у західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.
Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.