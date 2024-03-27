Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области

Армия рф за прошедшие сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донецкой области, в частности, нанесла 17 ударов по жилой застройке. Кроме того, в ночь на 27 марта враг ударил по Лиману ракетой "С-300", есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, в течение минувших суток враг нанес 17 ударов по жилой застройке, по линии соприкосновения - 1922.

Армия рф обстреляла 11 населенных пунктов: города Курахово, Новогродовка, Селидово, Торецк, поселки Острое, Очеретино, Ямполь, села Веролюбовка, Галициновка, Карловка, Михайловка.

В результате вражеских атак за сутки повреждены 28 гражданских объектов - 11 жилых домов, общежитие, предприятия, фермерское хозяйство, отделение банка, автомобили, электросети.

По Новогродовке россия попала двумя ракетами "С-300" - убила двух человек, еще один гражданский человек ранен. Повреждены два частных дома, банковское отделение, инфраструктура предприятия.

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На Михайловку российские войска сбросили авиабомбу "КАБ-250", повредили два дома и админздание.

Галициновку враг накрыл из РСЗО "Ураган", разрушениям подверглись 4 частных дома, гараж и 4 гражданских авто.

Также, в результате артиллерийских обстрелов Торецка повреждены два частных дома, предприятие и критическая инфраструктура.

Кроме того, как сообщается, в ночь на 27 марта оккупанты ударили по Лиману ракетой "С-300" - разрушили частный дом. Информации о пострадавших пока не поступало, добавили в полиции.

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