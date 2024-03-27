На Запорожье россияне совершили более 380 обстрелов, нанесли авиаудар

Российские войска за минувшие сутки совершили 386 обстрелов 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудар, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди мирного населения, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

386 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Авиационный удар военнослужащие рф осуществили по Малиновке - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Работино.

334 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового.

Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, отметил Федоров.

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