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россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения

россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 07:31  •  7652 просмотра

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В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.

В Изюме Харьковской области в результате атаки вражеских "шахедов" в ночь на 27 марта получила повреждения местная гимназия, охранник заведения получил ранения. Об этом в среду сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 27 марта около 3:15 враг совершил атаку беспилотниками по г. Изюм. Повреждена гимназия и прилегающие к ней жилые дома. Получил ранения 62-летний мужчина - охранник образовательного учреждения

- говорится в сообщении ОГП.

Как отмечается, правоохранители изъяли обломки трех вражеских БпЛА.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф27 марта 2024, 06:39 • 13763 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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