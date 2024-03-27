На Харьковщине из-за атак рф за сутки четыре человека пострадали из-за атак рф

Российские войска за прошедшие сутки атаковали около 15 населенных пунктов Харьковской области. В частности, ударили крылатой ракетой по областному центру и атаковали "шахедом" Изюм. Из-за вражеских обстрелов в области четыре человека травмировались. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка и Кисловка.

В 11:40 россияне ударили крылатой ракетой Х-35У по Харькову. Повреждено здание коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник.

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В 4:50 в с. Чернолозка Красноградского района в результате вражеского ракетного обстрела без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.

Также, как сообщается в 03:15 россияне атаковали "шахедом" Изюм, повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранения получил 62-летний охранник.

Кроме того, в 0:30 в результате обстрела Купянска поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Без пострадавших. Также россияне обстреляли город в обед. Открывали огонь из РСЗО "Ураган", был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина.

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Во вторник утром враг обстрелял с. Александровка Богодуховского района из РСЗО "Град", в результате которого повреждено здание местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобиля, здание учебного заведения. Получила ранения 56-летняя женщина.

Также во вторник утром оккупанты обстреляли поселок Одноробовка Богодуховского района из РСЗО "Град". Пострадавшие и разрушения отсутствуют, добавил Синегубов.