В Херсонской области армия рф попала по жилым кварталам и автобусу, 3 раненых

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома и транспортные средства, три человека получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомыс, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львово и город Херсон.

российские военные, как сообщил Прокудин, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, автобус и автомобиль, добавил он.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"