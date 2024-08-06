Приложение "Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Я думаю, что в этом вопросе мы точно должны поставить точку, потому что технических проблем по оповещению военнообязанных нет. Но есть политическая воля Президента, Верховной Рады, исполнительной власти о том, что "Резерв+" и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут - сказал Вениславский.

Он отметил, что введение нововведения должно решаться исключительно на законодательном уровне.

Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации, коммуникации с военнообязанными и оповещения о необходимости быть мобилизованным нет и на данный момент не регистрируются такие инициативы. Поэтому говорить об этом на сегодняшний день точно нет никаких оснований - рассказал Вениславский.

Представники ТЦК можуть вручати повістки цілодобово: що відомо

Дополнение

Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте. Повестка от ТЦК "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

В Минобороны ранее сообщали, что после 16 июля, после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных, повестки могут присылать по почте.