Повістки поштою надсилатимуть за новими правилами: уряд вніс зміни
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надсилання повісток, дозволивши надсилати їх рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою. Повістка від ТЦК "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову уряду від 25 червня 2024 р. № 747.
Деталі
Кабінет Міністрів України постановив внести зміни щодо окремих питань оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У документі зазначається, що "Повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.".
Доповнення
В Міноборони раніше повідомляли, що після 16 липня, після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних, повістки можуть надсилати поштою.
Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто.