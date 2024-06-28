Кабинет министров Украины внес изменения в порядок отправки повесток по почте. Повестка от ТЦК "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении". Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства от 25 июня 2024 г. № 747.

Детали

Кабинет Министров Украины постановил внести изменения по отдельным вопросам оповещения призывников, военнообязанных и резервистов.

В документе отмечается, что "Повестка или в случаях, предусмотренных законодательством, другой документ о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центральное управление или региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.".

Дополнение

В Минобороны ранее сообщали, что после 16 июля, после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных, повестки могут присылать по почте.

По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично.