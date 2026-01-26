Доллар и евро дешевеют: НБУ установил курс валют на 26 января
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,14 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в воскресенье. Курс евро составляет 50,65 гривны, снизившись на 13 копеек.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,1391 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6539 грн (-13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0473 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,97-43,39 грн, евро по 50,40-51,00 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,12-43,15 грн/долл. и 50,66-50,69 грн/евро.
Напомним
За 2025 год сумма наличных денег в обращении в Украине выросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, что обусловлено восстановлением экономической активности и рисками атак.
