ukenru
25 января, 18:28
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 21933 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 20008 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 19168 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 17275 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 16008 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15547 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16162 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27128 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45704 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Графики отключений электроэнергии
Доллар и евро дешевеют: НБУ установил курс валют на 26 января

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,14 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в воскресенье. Курс евро составляет 50,65 гривны, снизившись на 13 копеек.

Доллар и евро дешевеют: НБУ установил курс валют на 26 января

По состоянию на понедельник, 26 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,14 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 43,17 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,65. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,1391 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6539 грн (-13 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0473 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,97-43,39 грн, евро по 50,40-51,00 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,12-43,15 грн/долл. и 50,66-50,69 грн/евро.

      Напомним

      За 2025 год сумма наличных денег в обращении в Украине выросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, что обусловлено восстановлением экономической активности и рисками атак.

      Вадим Хлюдзинский

