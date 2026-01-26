Долар та євро дешевшають: НБУ встановив курс валют на 26 січня

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 січня, 18:28 • 12644 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 22076 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 20111 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 19268 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 17345 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16053 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15592 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16176 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27145 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45723 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.8м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ25 січня, 20:18 • 6436 перегляди
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 5900 перегляди
Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітейPhoto25 січня, 21:27 • 4658 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 5166 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС01:23 • 4146 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 90384 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 104837 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 112006 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 105613 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 106307 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21744 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21878 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38300 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38572 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51652 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
The Hill

Долар та євро дешевшають: НБУ встановив курс валют на 26 січня

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,14 гривні, що на 3 копійки менше, ніж у неділю. Курс євро становить 50,65 гривні, знизившись на 13 копійок.

Долар та євро дешевшають: НБУ встановив курс валют на 26 січня

Станом на понеділок, 26 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,14 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,65. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,1391 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6539 грн (-13 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0473 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,97-43,39 грн, євро за 50,40-51,00 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,12-43,15 грн/дол. та 50,66-50,69 грн/євро.

      Нагадаємо

      За 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, що зумовлено відновленням економічної активності та ризиками атак.

      Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро22.01.26, 09:01 • 24338 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Україна