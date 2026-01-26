Долар та євро дешевшають: НБУ встановив курс валют на 26 січня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,14 гривні, що на 3 копійки менше, ніж у неділю. Курс євро становить 50,65 гривні, знизившись на 13 копійок.
Станом на понеділок, 26 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,14 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,65. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,1391 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6539 грн (-13 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,0473 грн. (+5 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 42,97-43,39 грн, євро за 50,40-51,00 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,12-43,15 грн/дол. та 50,66-50,69 грн/євро.
Нагадаємо
За 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, що зумовлено відновленням економічної активності та ризиками атак.
