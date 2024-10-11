Добычу газа в этом году нарастили до более 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Группа Нафтогаз сообщила о добыче более 11 млрд куб. м газа с начала 2024 года. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года, что превышает плановые показатели на 2%, сообщила в пятницу компания, пишет УНН.

Детали

"За девять месяцев компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

"Продолжаем увеличивать украинскую газодобычу. В этом отопительном сезоне, как и в прошлом году, планируем обеспечить население Украины и другие категории ПСО исключительно собственным ресурсом. Сейчас мы на 2% превышаем плановые объемы добычи. Благодарен коллективам, что даже несмотря на войну удается достигать поставленных целей. Поддерживаем тенденцию развития энергонезависимости Украины и в дальнейшем", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

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