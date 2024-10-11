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Добычу газа в этом году нарастили до более 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Добычу газа в этом году нарастили до более 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:19  •  3641 просмотра

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Группа Нафтогаз сообщила об увеличении добычи газа на 0,7 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом. Компания превысила плановые показатели на 2% и планирует обеспечить население Украины собственным ресурсом.

Группа Нафтогаз сообщила о добыче более 11 млрд куб. м газа с начала 2024 года. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года, что превышает плановые показатели на 2%, сообщила в пятницу компания, пишет УНН.

Детали

"За девять месяцев компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли более 11 млрд куб. м товарного газа. Это на 0,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

"Продолжаем увеличивать украинскую газодобычу. В этом отопительном сезоне, как и в прошлом году, планируем обеспечить население Украины и другие категории ПСО исключительно собственным ресурсом. Сейчас мы на 2% превышаем плановые объемы добычи. Благодарен коллективам, что даже несмотря на войну удается достигать поставленных целей. Поддерживаем тенденцию развития энергонезависимости Украины и в дальнейшем", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов. 

Украина пройдет эту зиму с газом собственной добычи - Шмыгаль10 сентября 2024, 11:35 • 14414 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль