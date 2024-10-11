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Видобуток газу цього року наростили до понад 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Київ • УНН

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Група Нафтогаз повідомила про збільшення видобутку газу на 0,7 млрд куб. м порівняно з минулим роком. Компанія перевищила планові показники на 2% і планує забезпечити населення України власним ресурсом.

Видобуток газу цього року наростили до понад 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Група Нафтогаз повідомила про видобуток понад 11 млрд куб. м газу з початку 2024 року. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року, що перевищує планові показники на 2%, повідомила у п'ятницю компанія, пише УНН.

Деталі

"За дев’ять місяців компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 11 млрд куб. м товарного газу. Це на 0,7 млрд куб. м більше, ніж за аналогічний період минулого року", - ідеться у повідомленні.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Цього опалювального сезону, як і минулоріч, плануємо забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом. Наразі ми на 2% перевищуємо планові обсяги видобутку. Вдячний колективам, що навіть попри війну вдається досягати поставлених цілей. Підтримуємо тенденцію розвитку енергонезалежності України й надалі", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку - Шмигаль 10.09.24, 14:35 • 14616 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Укргазвидобування
Нафтогаз
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