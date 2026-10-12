До 44 часов в воде, а также испытание на прокол — какую проверку на прочность проходят ботинки для ВСУ
Киев • УНН
Зимние берцы для ВСУ тестируют на водостойкость, прочность, сцепление и защиту от проколов. В 2026 году отгрузили почти 260 тысяч пар.
Зимние ботинки входят в боевой единый комплект военнослужащего. В Минобороны рассказали, как устроены зимние ботинки с высокими берцами, как их проверяют и испытывают перед поставкой в войска, передает УНН.
В ведомстве сразу отметили, что ботинки для ВСУ могут изготавливать разные предприятия. Продукция каждого производителя должна соответствовать технической спецификации Минобороны ТС A01XJ.14755-362:2022 (01) и утвержденному образцу-эталону. Поэтому при приемке оценивают не торговую марку, а конструкцию, материалы и результаты испытаний.
Из чего состоят ботинки с высокими берцами
Верх ботинка изготавливают из нубука и синтетического материала типа "Кордура". Носовая и пяточная части имеют защитные накладки, а глухой клапан помогает предотвращать попадание внутрь снега, грязи и мелких посторонних предметов.
Подкладочный материал типа "Мембрана" должен закрывать не менее 75% высоты ботинка. Швы мембранной подкладки дополнительно герметизируют термоклеящейся лентой.
Подошва состоит из двух слоев. Промежуточный слой из полиуретана обеспечивает амортизацию, а резиновый ходовой слой – прочность и сцепление с поверхностью. Подошву присоединяют к верху методом прямого литья. Минимальная высота протектора в передней части составляет 4,7 мм, а прочность крепления подошвы к верху – не менее 4 Н/мм.
В основе ботинка расположен антипрокольный материал. Над ним – утепляющий слой из материала типа "Неопрен" толщиной 4 мм и формованная фольгированная стелька. Фольгированный материал также предусмотрен в носовой части.
Каждую пару дополнительно комплектуют сменными шнурками, запасной формованной стелькой, водоотталкивающей пропиткой, щеткой и инструкцией по уходу.
Какие показатели качества и прочности проверяют в лаборатории
Техническая спецификация устанавливает требования как к готовым ботинкам, так и к каждому основному материалу.
В частности, проверяют:
- массу – полупара 42-го размера должна весить не более 850 г;
- толщину нубука – от 2 до 2,6 мм;
- водостойкость нубука – не менее 180 минут;
- водонепроницаемость мембранного материала – не менее 4500 мБар;
- сопротивление мембраны водяному пару – не более 5 м²·Па/Вт;
- герметичность проклеенных швов мембраны – не менее 1 бар в течение пяти минут;
- сопротивление антипрокольного материала – не менее 1100 Н;
- стойкость резинового слоя подошвы к истиранию – не более 150 мм³;
- стойкость подошвы к воздействию нефти и нефтепродуктов – изменение показателя не должно превышать 12%.
Для контроля могут использоваться аккредитованные лаборатории, имеющие подтвержденную техническую компетентность и независимость.
Один из производителей военной обуви – компания Talan – также сообщает об испытаниях материалов и готовой обуви на разрыв, истирание и влагостойкость в собственной лаборатории. Такой производственный контроль дополняет, но не заменяет проверку соответствия требованиям Минобороны.
Сколько длится проверка ботинок на защиту от воды
Мембрану и материалы проверяют отдельно, но испытание проходит и готовый ботинок.
Для этого обувь закрепляют в специальной машине и погружают в воду выше уровня нижней петли шнуровки. Механизм сгибает носовую часть под углом 25 градусов со скоростью около 60 циклов в минуту и с усилием около 600 Н.
Во время испытания фиксируют количество циклов до появления воды, место проникновения и площадь намокания. Полная программа может длиться до 44 часов и предусматривает до 158 400 сгибаний. Состояние внутренней части проверяют автоматическими датчиками или влагопоглощающей бумагой.
Так моделируют длительную ходьбу по мокрому снегу, лужам и влажному грунту, когда материалы одновременно контактируют с водой и постоянно сгибаются.
Что защищает подошву тактической обуви от проколов и излома
Образец резинового ходового слоя проходит 60 тысяч циклов сгибания. После испытания увеличение контрольного разреза не должно превышать 4 мм.
Отдельно определяют твердость и устойчивость резины к истиранию, прочность крепления подошвы и ее теплоизоляцию. Во время испытания на холод снижение температуры на верхней поверхности основной стельки не должно превышать 10°C.
Антипрокольный слой испытывают в соответствии со стандартами для защитной обуви. Он должен выдерживать усилие не менее 1100 Н. В действующей технической спецификации этот компонент определен как антипрокольный искусственный материал. В материалах об испытаниях отдельной модели его также описывали как стельку на основе кевлара, дополнительно утепленную неопреном.
Как оценивают сцепление подошвы со снегом и мокрым грунтом
На сцепление влияют состав резины, твердость подошвы, высота и форма протектора. Разнонаправленные элементы протектора помогают удерживать поверхность, а увеличенные промежутки между ними — самоочищаться от грязи и мелких камней.
Во время военных испытаний зимней модели проверяли ходьбу и бег по различным поверхностям и в разных погодных условиях. Военнослужащие, тестировавшие ботинки, отмечали сцепление с землей и снегом, а также меньшее скольжение на мокром грунте. В состав резины также добавили компоненты, которые помогают подошве сохранять эластичность при минусовой температуре.
В то же время в открытой версии технической спецификации не приведен отдельный числовой показатель коэффициента скольжения. Поэтому не стоит описывать ботинки как "нескользящие" без уточнения условий испытания. Устойчивость оценивают комплексно — по конструкции протектора, свойствам материала и результатам военных исследовательских испытаний.
Какие еще испытания проходит военная обувь перед поставкой
Перед поставкой проверяют соответствие материалов, конструкции и готовых ботинок технической спецификации и утвержденному образцу-эталону. Контроль осуществляют в соответствии с требованиями Минобороны и условиями конкретного государственного контракта.
Новые модели сначала проходят военные исследовательские испытания. Военнослужащие используют их в различных погодных условиях и оценивают удобство, функциональность, посадку, вес и поведение материалов. По результатам испытаний конструкцию могут доработать. После этого характеристики материалов подтверждают лабораторно.
Такой подход позволяет объединить измеряемые показатели с опытом людей, которые будут пользоваться обувью во время службы.
Сколько пар зимних берцев поставлено ВСУ в 2026 году
По данным Агентства оборонных закупок DOT, по состоянию на конец сентября в воинские части отгружено почти 260 тыс. пар зимних ботинок с высокими берцами.
Поставка осуществляется по контрактам, заключенным для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2026 году.
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