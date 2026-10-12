До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУ

Зимові черевики входять до бойового єдиного комплекту військовослужбовця. У Міноборони розповіли, як влаштовані зимові черевики з високими берцями, як їх перевіряють та випробовують перед постачанням до війська, передає УНН.

У відомстві одразу зазначили, що черевики для ЗСУ можуть виготовляти різні підприємства. Продукція кожного виробника має відповідати технічній специфікації Міноборони ТС A01XJ.14755-362:2022 (01) та затвердженому зразку-еталону. Тому під час приймання оцінюють не торговельну марку, а конструкцію, матеріали й результати випробувань.

З чого складаються черевики з високими берцями

Верх черевика виготовляють із нубуку та синтетичного матеріалу типу "Кордура". Носкова і п’яткова частини мають захисні накладки, а глухий клапан допомагає запобігати потраплянню всередину снігу, бруду та дрібних сторонніх предметів.

Підкладковий матеріал типу "Мембрана" має закривати щонайменше 75% висоти черевика. Шви мембранної підкладки додатково герметизують термоклейкою стрічкою.

Підошва складається з двох шарів. Проміжний шар із поліуретану забезпечує амортизацію, а гумовий ходовий шар – міцність і зчеплення з поверхнею. Підошву приєднують до верху методом прямого лиття. Мінімальна висота протектора в передній частині становить 4,7 мм, а міцність кріплення підошви до верху – щонайменше 4 Н/мм.

В основі черевика розміщений антипрокольний матеріал. Над ним – утеплювальний шар із матеріалу типу "Неопрен" завтовшки 4 мм та формована фольгована устілка. Фольгований матеріал також передбачений у носковій частині.

Кожну пару додатково комплектують змінними шнурками, запасною формованою устілкою, водовідштовхувальним просоченням, щіткою та інструкцією з догляду.

Які показники якості та міцності перевіряють у лабораторії

Технічна специфікація встановлює вимоги як до готових черевиків, так і до кожного основного матеріалу.

Зокрема, перевіряють:

масу – напівпара 42-го розміру має важити не більше ніж 850 г;

товщину нубуку – від 2 до 2,6 мм;

водостійкість нубуку – не менше ніж 180 хвилин;

водонепроникність мембранного матеріалу – не менше ніж 4500 мБар;

опір мембрани водяній парі – не більше ніж 5 м²·Па/Вт;

герметичність проклеєних швів мембрани – не менше ніж 1 бар упродовж п’яти хвилин;

опір антипрокольного матеріалу – не менше ніж 1100 Н;

стійкість гумового шару підошви до стирання – не більше ніж 150 мм³;

стійкість підошви до впливу нафти й нафтопродуктів – зміна показника не повинна перевищувати 12%.

Для контролю можуть використовуватися акредитовані лабораторії, які мають підтверджену технічну компетентність і незалежність.

Один із виробників військового взуття – компанія Talan – також повідомляє про випробування матеріалів і готового взуття на розрив, стирання та вологостійкість у власній лабораторії. Такий виробничий контроль доповнює, але не замінює перевірку відповідності вимогам Міноборони.

Скільки триває перевірка черевиків на захист від води

Мембрану й матеріали перевіряють окремо, але випробування проходить і готовий черевик.

Для цього взуття закріплюють у спеціальній машині та занурюють у воду вище рівня нижньої петлі шнурівки. Механізм згинає носкову частину під кутом 25 градусів зі швидкістю близько 60 циклів за хвилину та із зусиллям близько 600 Н.

Під час випробування фіксують кількість циклів до появи води, місце проникнення та площу намокання. Повна програма може тривати до 44 годин і передбачає до 158 400 згинань. Стан внутрішньої частини перевіряють автоматичними датчиками або вологопоглинальним папером.

Так моделюють тривалу ходьбу по мокрому снігу, калюжах і вологому ґрунту, коли матеріали одночасно контактують із водою та постійно згинаються.

Що захищає підошву тактичного взуття від проколів і зламу

Зразок гумового ходового шару проходить 60 тисяч циклів згинання. Після випробування збільшення контрольного розрізу не повинно перевищувати 4 мм.

Окремо визначають твердість і стійкість гуми до стирання, міцність кріплення підошви та її ізоляцію від холоду. Під час випробування на холод зниження температури на верхній поверхні основної устілки не повинно перевищувати 10°C.

Антипрокольний шар випробовують відповідно до стандартів для захисного взуття. Він має витримувати зусилля щонайменше 1100 Н. У чинній технічній специфікації цей компонент визначений як антипрокольний штучний матеріал. У матеріалах про випробування окремої моделі його також описували як устілку на основі кевлару, додатково утеплену неопреном.

Як оцінюють зчеплення підошви зі снігом та мокрим ґрунтом

На зчеплення впливають склад гуми, твердість підошви, висота і форма протектора. Різнонаправлені елементи протектора допомагають утримувати поверхню, а збільшені проміжки між ними – самоочищатися від бруду та дрібного каміння.

Під час військових випробувань зимової моделі перевіряли ходьбу та біг різними поверхнями й у різних погодних умовах. Військовослужбовці, які тестували черевики, відзначали зчеплення із землею та снігом і менше ковзання на мокрому ґрунті. До складу гуми також додали компоненти, які допомагають підошві зберігати еластичність за мінусової температури.

Водночас у відкритій версії технічної специфікації не наведено окремого числового показника коефіцієнта ковзання. Тому не варто описувати черевики як "нековзні" без уточнення умов випробування. Стійкість оцінюють комплексно – за конструкцією протектора, властивостями матеріалу та результатами військових дослідних випробувань.

Які ще випробування проходить військове взуття перед постачанням

Перед постачанням перевіряють відповідність матеріалів, конструкції та готових черевиків технічній специфікації й затвердженому зразку-еталону. Контроль здійснюють відповідно до вимог Міноборони та умов конкретного державного контракту.

Нові моделі спочатку проходять військові дослідні випробування. Військовослужбовці використовують їх у різних погодних умовах і оцінюють зручність, функціональність, посадку, вагу та поведінку матеріалів. За результатами випробувань конструкцію можуть доопрацювати. Після цього характеристики матеріалів підтверджують лабораторно.

Такий підхід дає змогу поєднати вимірювані показники з досвідом людей, які користуватимуться взуттям під час служби.

Скільки пар зимових берців поставлено ЗСУ у 2026 році

За даними Агенції оборонних закупівель ДОТ, станом на кінець вересня до військових частин відвантажено майже 260 тис. пар зимових черевиків з високими берцями.

Постачання здійснюється за контрактами, укладеними для забезпечення потреб Збройних Сил України у 2026 році.

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