До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУ

$44.890.0450.310.18
ukenru
13:51 • 7898 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto
13:00 • 12631 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12:50 • 16549 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12:35 • 14188 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
12:18 • 12483 перегляди
Рада збирається підвищити поріг великої приватизації - що передбачається
11:31 • 15027 перегляди
Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається
Ексклюзив
11:27 • 24233 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
11:00 • 14628 перегляди
Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
09:59 • 19222 перегляди
Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп
09:56 • 18434 перегляди
Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили за роботу щодо "макроекономічної стабілізації"Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
89%
752мм
Популярнi новини
кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW12 жовтня, 04:26 • 18722 перегляди
Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа09:00 • 10196 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 22467 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 23887 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф11:56 • 15351 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 7958 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 5916 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12:50 • 16571 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
11:27 • 24243 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 24014 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Сергій Марченко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612:35 • 14212 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 22577 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 60950 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 34913 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 35767 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)

До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУ

Київ • УНН

 • 7952 перегляди

Зимові берці для ЗСУ тестують на водостійкість, міцність, зчеплення та захист від проколів. У 2026 році відвантажили майже 260 тисяч пар.

До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУ

Зимові черевики входять до бойового єдиного комплекту військовослужбовця. У Міноборони розповіли, як влаштовані зимові черевики з високими берцями, як їх перевіряють та випробовують перед постачанням до війська, передає УНН.

У відомстві одразу зазначили, що черевики для ЗСУ можуть виготовляти різні підприємства. Продукція кожного виробника має відповідати технічній специфікації Міноборони ТС A01XJ.14755-362:2022 (01) та затвердженому зразку-еталону. Тому під час приймання оцінюють не торговельну марку, а конструкцію, матеріали й результати випробувань.

З чого складаються черевики з високими берцями

Верх черевика виготовляють із нубуку та синтетичного матеріалу типу "Кордура". Носкова і п’яткова частини мають захисні накладки, а глухий клапан допомагає запобігати потраплянню всередину снігу, бруду та дрібних сторонніх предметів.

Підкладковий матеріал типу "Мембрана" має закривати щонайменше 75% висоти черевика. Шви мембранної підкладки додатково герметизують термоклейкою стрічкою.

Підошва складається з двох шарів. Проміжний шар із поліуретану забезпечує амортизацію, а гумовий ходовий шар – міцність і зчеплення з поверхнею. Підошву приєднують до верху методом прямого лиття. Мінімальна висота протектора в передній частині становить 4,7 мм, а міцність кріплення підошви до верху – щонайменше 4 Н/мм.

В основі черевика розміщений антипрокольний матеріал. Над ним – утеплювальний шар із матеріалу типу "Неопрен" завтовшки 4 мм та формована фольгована устілка. Фольгований матеріал також передбачений у носковій частині.

Кожну пару додатково комплектують змінними шнурками, запасною формованою устілкою, водовідштовхувальним просоченням, щіткою та інструкцією з догляду.

Які показники якості та міцності перевіряють у лабораторії

Технічна специфікація встановлює вимоги як до готових черевиків, так і до кожного основного матеріалу.

Зокрема, перевіряють:

  • масу – напівпара 42-го розміру має важити не більше ніж 850 г;
    • товщину нубуку – від 2 до 2,6 мм;
      • водостійкість нубуку – не менше ніж 180 хвилин;
        • водонепроникність мембранного матеріалу – не менше ніж 4500 мБар;
          • опір мембрани водяній парі – не більше ніж 5 м²·Па/Вт;
            • герметичність проклеєних швів мембрани – не менше ніж 1 бар упродовж п’яти хвилин;
              • опір антипрокольного матеріалу – не менше ніж 1100 Н;
                • стійкість гумового шару підошви до стирання – не більше ніж 150 мм³;
                  • стійкість підошви до впливу нафти й нафтопродуктів – зміна показника не повинна перевищувати 12%.

                    Для контролю можуть використовуватися акредитовані лабораторії, які мають підтверджену технічну компетентність і незалежність.

                    Один із виробників військового взуття – компанія Talan – також повідомляє про випробування матеріалів і готового взуття на розрив, стирання та вологостійкість у власній лабораторії. Такий виробничий контроль доповнює, але не замінює перевірку відповідності вимогам Міноборони.

                    Скільки триває перевірка черевиків на захист від води

                    Мембрану й матеріали перевіряють окремо, але випробування проходить і готовий черевик.

                    Для цього взуття закріплюють у спеціальній машині та занурюють у воду вище рівня нижньої петлі шнурівки. Механізм згинає носкову частину під кутом 25 градусів зі швидкістю близько 60 циклів за хвилину та із зусиллям близько 600 Н.

                    Під час випробування фіксують кількість циклів до появи води, місце проникнення та площу намокання. Повна програма може тривати до 44 годин і передбачає до 158 400 згинань. Стан внутрішньої частини перевіряють автоматичними датчиками або вологопоглинальним папером.

                    Так моделюють тривалу ходьбу по мокрому снігу, калюжах і вологому ґрунту, коли матеріали одночасно контактують із водою та постійно згинаються.

                    Що захищає підошву тактичного взуття від проколів і зламу

                    Зразок гумового ходового шару проходить 60 тисяч циклів згинання. Після випробування збільшення контрольного розрізу не повинно перевищувати 4 мм.

                    Окремо визначають твердість і стійкість гуми до стирання, міцність кріплення підошви та її ізоляцію від холоду. Під час випробування на холод зниження температури на верхній поверхні основної устілки не повинно перевищувати 10°C.

                    Антипрокольний шар випробовують відповідно до стандартів для захисного взуття. Він має витримувати зусилля щонайменше 1100 Н. У чинній технічній специфікації цей компонент визначений як антипрокольний штучний матеріал. У матеріалах про випробування окремої моделі його також описували як устілку на основі кевлару, додатково утеплену неопреном.

                    Як оцінюють зчеплення підошви зі снігом та мокрим ґрунтом

                    На зчеплення впливають склад гуми, твердість підошви, висота і форма протектора. Різнонаправлені елементи протектора допомагають утримувати поверхню, а збільшені проміжки між ними – самоочищатися від бруду та дрібного каміння.

                    Під час військових випробувань зимової моделі перевіряли ходьбу та біг різними поверхнями й у різних погодних умовах. Військовослужбовці, які тестували черевики, відзначали зчеплення із землею та снігом і менше ковзання на мокрому ґрунті. До складу гуми також додали компоненти, які допомагають підошві зберігати еластичність за мінусової температури.

                    Водночас у відкритій версії технічної специфікації не наведено окремого числового показника коефіцієнта ковзання. Тому не варто описувати черевики як "нековзні" без уточнення умов випробування. Стійкість оцінюють комплексно – за конструкцією протектора, властивостями матеріалу та результатами військових дослідних випробувань.

                    Які ще випробування проходить військове взуття перед постачанням

                    Перед постачанням перевіряють відповідність матеріалів, конструкції та готових черевиків технічній специфікації й затвердженому зразку-еталону. Контроль здійснюють відповідно до вимог Міноборони та умов конкретного державного контракту.

                    Нові моделі спочатку проходять військові дослідні випробування. Військовослужбовці використовують їх у різних погодних умовах і оцінюють зручність, функціональність, посадку, вагу та поведінку матеріалів. За результатами випробувань конструкцію можуть доопрацювати. Після цього характеристики матеріалів підтверджують лабораторно.

                    Такий підхід дає змогу поєднати вимірювані показники з досвідом людей, які користуватимуться взуттям під час служби.

                    Скільки пар зимових берців поставлено ЗСУ у 2026 році

                    За даними Агенції оборонних закупівель ДОТ, станом на кінець вересня до військових частин відвантажено майже 260 тис. пар зимових черевиків з високими берцями.

                    Постачання здійснюється за контрактами, укладеними для забезпечення потреб Збройних Сил України у 2026 році. 

                    Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобіль21.09.26, 17:49 • 58440 переглядiв

                    Антоніна Туманова

                    Війна в УкраїніТехнологіїПублікації
                    Війна в Україні
                    Міністерство оборони України
                    Збройні сили України