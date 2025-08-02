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До 29 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды на 2 августа

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В субботу, 2 августа, в большинстве областей Украины будет без осадков. Это будет обусловлено полем повышенного атмосферного давления, и только на крайнем Западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой. Днем в большинстве областей ожидается +24…+29 градусов.

До 29 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды на 2 августа

Погода в Украине в субботу, 2 августа, будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозой.

Ветер в пределах 3-8 м/с.

В большинстве областей температура днем будет около +24..+29 градусов, на юге и востоке страны значения температуры будут выше, дневные максимумы будут достигать +32. Свежее всего - в Карпатах, где днем воздух будет прогреваться до +17..+22.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28,
    • Ужгород +26...+28,
      • Львов +26...+28,
        • Ивано-Франковск +25...+27,
          • Тернополь +26...+28,
            • Черновцы +26...+28,
              • Хмельницкий +25...+27,
                • Луцк +26...+28,
                  • Ровно +26...+28,
                    • Житомир +26...+28,
                      • Винница +26...+28,
                        • Одесса +29...+31,
                          • Николаев +30...+32,
                            • Херсон +29...+31,
                              • Симферополь +29...+31,
                                • Кропивницкий +27...+29,
                                  • Черкассы +25...+27,
                                    • Чернигов +26...+28,
                                      • Сумы +25...+27,
                                        • Полтава +26...+28,
                                          • Днепр +28...+30,
                                            • Запорожье +29...+31,
                                              • Донецк +29...+31,
                                                • Луганск +29...+31,
                                                  • Харьков +29...+31.

                                                    Погода в Киеве будет демонстрировать переменную облачность. Утро начнется с показателей температуры 17°C. В течение дня столбик термометра постепенно поднимется до температуры 26°C, создавая комфортные условия для прогулок.

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                                                    Вита Зеленецкая

                                                    Погода и окружающая среда
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