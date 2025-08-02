До 29 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды на 2 августа
Киев • УНН
В субботу, 2 августа, в большинстве областей Украины будет без осадков. Это будет обусловлено полем повышенного атмосферного давления, и только на крайнем Западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой. Днем в большинстве областей ожидается +24…+29 градусов.
Погода в Украине в субботу, 2 августа, будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозой.
Ветер в пределах 3-8 м/с.
В большинстве областей температура днем будет около +24..+29 градусов, на юге и востоке страны значения температуры будут выше, дневные максимумы будут достигать +32. Свежее всего - в Карпатах, где днем воздух будет прогреваться до +17..+22.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +26...+28,
- Ивано-Франковск +25...+27,
- Тернополь +26...+28,
- Черновцы +26...+28,
- Хмельницкий +25...+27,
- Луцк +26...+28,
- Ровно +26...+28,
- Житомир +26...+28,
- Винница +26...+28,
- Одесса +29...+31,
- Николаев +30...+32,
- Херсон +29...+31,
- Симферополь +29...+31,
- Кропивницкий +27...+29,
- Черкассы +25...+27,
- Чернигов +26...+28,
- Сумы +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Днепр +28...+30,
- Запорожье +29...+31,
- Донецк +29...+31,
- Луганск +29...+31,
- Харьков +29...+31.
Погода в Киеве будет демонстрировать переменную облачность. Утро начнется с показателей температуры 17°C. В течение дня столбик термометра постепенно поднимется до температуры 26°C, создавая комфортные условия для прогулок.
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