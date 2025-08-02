До 29 градусов тепла и без осадков: прогноз погоды на 2 августа

Погода в Украине в субботу, 2 августа, будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозой.

Ветер в пределах 3-8 м/с.

В большинстве областей температура днем будет около +24..+29 градусов, на юге и востоке страны значения температуры будут выше, дневные максимумы будут достигать +32. Свежее всего - в Карпатах, где днем воздух будет прогреваться до +17..+22.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28,

Ужгород +26...+28,

Львов +26...+28,

Ивано-Франковск +25...+27,

Тернополь +26...+28,

Черновцы +26...+28,

Хмельницкий +25...+27,

Луцк +26...+28,

Ровно +26...+28,

Житомир +26...+28,

Винница +26...+28,

Одесса +29...+31,

Николаев +30...+32,

Херсон +29...+31,

Симферополь +29...+31,

Кропивницкий +27...+29,

Черкассы +25...+27,

Чернигов +26...+28,

Сумы +25...+27,

Полтава +26...+28,

Днепр +28...+30,

Запорожье +29...+31,

Донецк +29...+31,

Луганск +29...+31,

Харьков +29...+31.

Погода в Киеве будет демонстрировать переменную облачность. Утро начнется с показателей температуры 17°C. В течение дня столбик термометра постепенно поднимется до температуры 26°C, создавая комфортные условия для прогулок.

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