До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня

Погода в Україні у суботу, 2 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозою.

Вітер в межах 3-8 м/с.

У більшості областей температура вдень буде близько +24..+29 градусів, на півдні та сході країни значення температури будуть вищими, денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше - у Карпатах, де вдень повітря прогріватиметься до +17..+22.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28,

Ужгород +26...+28,

Львів +26...+28,

Івано-Франківськ +25...+27,

Тернопіль +26...+28,

Чернівці +26...+28,

Хмельницький +25...+27,

Луцьк +26...+28,

Рівне +26...+28,

Житомир +26...+28,

Вінниця +26...+28,

Одеса +29...+31,

Миколаїв +30...+32,

Херсон +29...+31,

Сімферополь +29...+31,

Кропивницький +27...+29,

Черкаси +25...+27,

Чернігів +26...+28,

Суми +25...+27,

Полтава +26...+28,

Дніпро +28...+30,

Запоріжжя +29...+31,

Донецьк +29...+31,

Луганськ +29...+31,

Харків +29...+31.

Погода в Києві демонструватиме мінливу хмарність. Ранок почнеться з показників температури 17°C. Впродовж дня стовпчик термометра поступово підніметься до температури 26°C, створюючи комфортні умови для прогулянок.

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