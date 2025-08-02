До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня
Київ • УНН
У суботу, 2 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Це зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому Заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою. Вдень у більшості областей очікується +24…+29 градусів.
Погода в Україні у суботу, 2 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозою.
Вітер в межах 3-8 м/с.
У більшості областей температура вдень буде близько +24..+29 градусів, на півдні та сході країни значення температури будуть вищими, денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше - у Карпатах, де вдень повітря прогріватиметься до +17..+22.
Погода в обласних центрах
- Київ +26...+28,
- Ужгород +26...+28,
- Львів +26...+28,
- Івано-Франківськ +25...+27,
- Тернопіль +26...+28,
- Чернівці +26...+28,
- Хмельницький +25...+27,
- Луцьк +26...+28,
- Рівне +26...+28,
- Житомир +26...+28,
- Вінниця +26...+28,
- Одеса +29...+31,
- Миколаїв +30...+32,
- Херсон +29...+31,
- Сімферополь +29...+31,
- Кропивницький +27...+29,
- Черкаси +25...+27,
- Чернігів +26...+28,
- Суми +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Дніпро +28...+30,
- Запоріжжя +29...+31,
- Донецьк +29...+31,
- Луганськ +29...+31,
- Харків +29...+31.
Погода в Києві демонструватиме мінливу хмарність. Ранок почнеться з показників температури 17°C. Впродовж дня стовпчик термометра поступово підніметься до температури 26°C, створюючи комфортні умови для прогулянок.
День пам'яті загиблих воїнів-десантників, Міжнародний день голокосту ромів, Міжнародний день блюзу: що ще відзначають 2 серпня 02.08.25, 04:41 • 1624 перегляди