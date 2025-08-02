До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня

$41.710.05
47.750.40
ukenru
1 серпня, 17:22 • 24006 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 92449 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 86122 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 55050 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 66840 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 127090 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 67528 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 155133 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 151875 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 132356 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.8м/с
73%
750мм
Популярнi новини
Евакуація з Дніпропетровщини та Запоріжжя значно зросла через наближення фронту - УЗ1 серпня, 20:10 • 5754 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 12806 перегляди
В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня 1 серпня, 21:15 • 16404 перегляди
"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"02:22 • 7196 перегляди
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди03:00 • 16344 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 92455 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 60988 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 86126 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 79803 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 127093 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 12923 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 55568 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 76369 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 153939 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 189343 перегляди
Актуальне
Truth Social
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Fox News
Facebook
Ґардіан

До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня

Київ • УНН

 • 986 перегляди

У суботу, 2 серпня, у більшості областей України буде без опадів. Це зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому Заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою. Вдень у більшості областей очікується +24…+29 градусів.

До 29 градусів тепла та без опадів: прогноз погоди на 2 серпня

Погода в Україні у суботу, 2 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозою.

Вітер в межах 3-8 м/с.

У більшості областей температура вдень буде близько +24..+29 градусів, на півдні та сході країни значення температури будуть вищими, денні максимуми сягатимуть +32. Найсвіжіше - у Карпатах, де вдень повітря прогріватиметься до +17..+22.

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28,
    • Ужгород +26...+28,
      • Львів +26...+28,
        • Івано-Франківськ +25...+27,
          • Тернопіль +26...+28,
            • Чернівці +26...+28,
              • Хмельницький +25...+27,
                • Луцьк +26...+28,
                  • Рівне +26...+28,
                    • Житомир +26...+28,
                      • Вінниця +26...+28,
                        • Одеса +29...+31,
                          • Миколаїв +30...+32,
                            • Херсон +29...+31,
                              • Сімферополь +29...+31,
                                • Кропивницький +27...+29,
                                  • Черкаси +25...+27,
                                    • Чернігів +26...+28,
                                      • Суми +25...+27,
                                        • Полтава +26...+28,
                                          • Дніпро +28...+30,
                                            • Запоріжжя +29...+31,
                                              • Донецьк +29...+31,
                                                • Луганськ +29...+31,
                                                  • Харків +29...+31.

                                                    Погода в Києві демонструватиме мінливу хмарність. Ранок почнеться з показників температури 17°C. Впродовж дня стовпчик термометра поступово підніметься до температури 26°C, створюючи комфортні умови для прогулянок.

                                                    День пам'яті загиблих воїнів-десантників, Міжнародний день голокосту ромів, Міжнародний день блюзу: що ще відзначають 2 серпня 02.08.25, 04:41 • 1624 перегляди

                                                    Віта Зеленецька

                                                    Погода та довкілля
                                                    Карпати
                                                    Україна
                                                    Київ