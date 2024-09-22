До 27 тепла и без осадков: прогноз погоды на понедельник

Завтра, 23 сентября, в Украине сохранится теплая погода. На подавляющей территории страны будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдут дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - прогнозируют синоптики.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

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