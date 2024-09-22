До 27 тепла и без осадков: прогноз погоды на понедельник

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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  114181 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  157980 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  156372 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  158475 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  145032 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  126196 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  168812 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116661 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142755 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221126 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До 27 тепла и без осадков: прогноз погоды на понедельник

До 27 тепла и без осадков: прогноз погоды на понедельник

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 11:57  •  6055 просмотра

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Ночью температура воздуха может опуститься до 6° тепла

Завтра, 23 сентября, в Украине сохранится теплая погода. На подавляющей территории страны будет без осадков, лишь в Крыму местами пройдут дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.  Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - прогнозируют синоптики.   

Температура ночью 6-11°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію спостережень6 сентября 2024, 17:19 • 18921 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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