До 27 тепла та без опадів: прогноз погоди на понеділок
Київ • УНН
Вночі температура повітря може опуститися до 6° тепла
Завтра, 23 вересня, в Україні збережеться тепла погода. На переважній території країни буде без опадів, лише в Криму місцями пройдуть дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.
"Невелика хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - прогнозують синоптики.
Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.
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